Реклама из 1930-х годов позабавила пользователей сети

На портале Reddit опубликовали фотографию рекламы сиропа от кашля из начала прошлого столетия. Под постом оставили сотни комментариев: многих пользователей сети позабавило наличие наркотиков в составе лекарства.

Как следует из объявления, главными ингредиентами сиропа от кашля стали спирт, хлороформ, морфий и экстракт конопли. Отмечается, что реклама вышла в 1930-х годах.

В комментарии к публикации утверждается, что раньше люди употребляли наркотики так, «как будто это были конфеты».

«Дайте мне два таких сиропа, пожалуйста», — пошутил один из комментаторов. «Вы заснете. Хотя, возможно, никогда не проснетесь», — поиронизировал другой. «Вы не будете кашлять, если впадете в кому!» — написал третий.

Еще один пользователь рассказал, что во время ремонта в доме обнаружил старую газету с подобным объявлением. По его словам, это была реклама средства от болей в желудке, в состав которого входил хлорный отбеливатель.

Ранее на Reddit набрала популярность реклама кухни будущего, снятая в 1950-х годах. Некоторые комментаторы признались, что хотели бы иметь такую же кухню.