Порномодель рассказала о мужчинах с «пенисной тревожностью»

Порномодель Мадлин Мэй рассказала о мужчинах с «пенисной тревожностью», которые ежедневно пишут ей о своих переживаиях. Об этом сообщает New York Post.

Мэй утверждает, что получает не менее 100 сообщений в день от мужчин, которые не удовлетворены размерами своего пениса и опасаются, что из-за этого не соответствуют стандартам мужественности. По ее мнению, дело в том, что они сравнивают себя с порноактерами. Этого, как она считает, делать не стоит, потому что порно — это развлечение, а не реальность.

«Послушайте порнозвезду, которая снималась в сценах секса с мужчинами всех размеров — от десяти до 35 сантиметров, — и со всеми было хорошо», — заявила Мэй.

Она подчеркнула что дело не в размере пениса, а в том, как им владеют. По ее словам, порноактеры с огромными пенисами даже беспокоятся, что они «слишком большие».

Мэй призывает распространять бодипозитив на все гендеры.

«Женщиам то и дело говорят любить себя, но мужчины тоже заслуживают этого послания», — говорит она.

