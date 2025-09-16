Косатки напали на две яхты и потопили одну из них

Два парусных судна подверглись нападению косаток у берегов Португалии, недалеко от Лиссабона. Одна из яхт затонула. Об этом сообщили в CBS News.

© Вечерняя Москва

Косатки преследовали первую яхту, они таранили ее борт, пока парусник не пошел ко дну. В результате происшествия в воду упали пять человек, позже их подобрало другое судно.

Вторая яхта с четырьмя пассажирами столкнулась с нападением косаток рядом с портом Кашкайш. Судно смогло удержаться на воде, и позже его отбуксировали к берегу. Уточняется, что в ходе инцидента никто не пострадал, передает CBS News.

В конце июля текущего года косатки потопили британское парусное судно в Гибралтарском проливе, разделяющем Испанию и Марокко. Катер Bonhomme William столкнулся с китообразными и запросил буксировку, а вскоре сообщил, что тонет. Трех человек удалось спасти благодаря усилиям сотрудников морской службы Испании.

Также в мае судно Alboran Cognac длиной 15 метров, на борту которого было два человека, столкнулось с косатками. После оповещения спасательных служб близлежащий нефтяной танкер взял моряков на борт и доставил судно в Гибралтар. Но оно все равно затонуло.