Лотерейные билеты с номером 873 раскупили в Таиланде после предсказания паука

В Таиланде десятки верующих собрались в храме, чтобы принять участие в необычном ритуале, где священный тарантул по кличке Пайя Бунг выбирал победные числа для национальной лотереи, пишет The Thaiger.

Как пишут местные СМИ, с самого утра у храма начали собираться люди, несмотря на дождь. Каждый приносил дары — подносы с цветами, благовониями и свечами. Ключевым элементом ритуала стали три набора бумажных карточек с цифрами от 0 до 9. По поверью, паук, обитающий в норе, «выбирает» судьбоносные числа, которые затем могут принести удачу на предстоящем розыгрыше.

Когда карточки были брошены в нору, присутствующие замерли в ожидании. Сначала тарантул осторожно «выбрал» одну цифру, затем ещё две. В итоге на бумагах оказались числа 8, 7 и 3, что образовало комбинацию 873.

Новость мгновенно разлетелась среди собравшихся, а вскоре и в социальных сетях. В соседних лавках и у уличных продавцов лотерейных билетов тут же вырос спрос на комбинации с 873, многие продавцы отметили, что такие билеты стали раскупаться в первую очередь.

«Это число, которое мы так долго ждали. Пайя Бунг никогда нас не подводит!» — радостно заявил один из местных жителей.

Верующие уверены, что паук обладает сверхъестественной связью с духами и способен «подсказать» выигрышные комбинации.