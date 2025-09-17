Сиделка показала своему парню ягодицы 92-летнего клиента и попала в тюрьму

Сиделка показала ягодицы 92-летнего мужчины своему бойфренду во время видеозвонка через мессенджер. Об этом сообщает Channel News Asia.

Случай произошел в Сингапуре в июле 2024 года. 44-летняя гражданка Индонезии, нанятая через агентство для ухода за пожилым мужчиной с заболеванием мозга, начала видеозвонок во время смены подгузника. В ходе разговора, который продлился около пяти минут, женщина показала на обнаженные ягодицы клиента и засмеялась. Родственник мужчины обнаружил произошедшее, просмотрев записи с камер видеонаблюдения. Сиделку отвели в агентство, куда была вызвана полиция.

Полиция задержала женщину. Во время допроса она признала, что пострадавший разозлился бы, если бы знал, что за ним наблюдают. Преступница умоляла о снисхождении, ссылаясь на то, что она одна воспитывает двоих сыновей и должна заботиться о своей матери.

Прокурор отметил высокую степень жестокости и бесчувственности обвиняемой. Ей грозило до двух лет тюрьмы. 15 сентября суд приговорил ее к шести месяцам заключения.

