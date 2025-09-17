Дикий кабан разбил стеклянную дверь и ворвался в дом

В США дикий кабан весом более 136 килограммов разбил стеклянную дверь, ворвался в дом 82-летнего мужчины и ранил его собаку. Об этом сообщили в News4Jax.

© Вечерняя Москва

В один день Эдвард Уэллс услышал странный шум и подумал, что его дом бомбят. Причиной грохота стал дикий кабан, который пробил раздвижную стеклянную дверь и ворвался в здание. Кабан напал на его собаку и остался в доме. Вскоре мужчина вызвал полицию округа Ли, сотрудники прибыли на место происшествия и попытались прогнать животное. Кабан сначала сопротивлялся, но в итоге сбежал.

Уточняется, что собака перенесла операцию и чувствует себя хорошо, а Уэллс вернулся к своим обычным делам.

Власти предупредили жителей Флориды, что кабан находится на свободе, поэтому попросили соблюдать осторожность при встрече с ним, передает News4Jax.

В Санкт-Петербурге 12-летнюю девочку укусил вьетнамский кабан. Инцидент произошел в мае этого года рядом со школой на улице Жени Егоровой, где проживает владелец животного. Сообщается, что кабана отпускал на самовыгул местный житель, имеющий судимость. Пострадавшая прошла курс уколов от бешенства и принимала антибиотики.