Порнозвезда Бонни Блю согласилась выйти замуж за Дональда Трампа

Скандальная британская порнозвезда Бонни Блю заявила, что согласилась бы выйти замуж за 78-летнего президента США Дональда Трампа. Об этом пишет Daily Star.

Модели, прославившейся секс-марафоном, во время которого она переспала с тысячей мужчин за 12 часов, предложили на выбор трех известных людей и спросили, кого бы она поцеловала, за кого вышла бы замуж, а к кому постаралась бы не приближаться. Британка ответила, что не хотела бы встретиться с комиком и актером Расселом Брэндом, поцеловала бы женоненавистника Эндрю Тейта, а в качестве потенциального супруга выбрала бы Трампа.

«Если честно, думаю, я бы хорошо управляла Америкой», — заявила Блю.

При этом она пошутила, что если бы поцеловала Трампа, то ее лицо стало бы оранжевым.

В данный момент Бонни Блю путешествует по Великобритании с севера на юг, останавливаясь в университетских городах и снимая откровенные видео с участием студентов. Она выехала из Глазго в Шотландии 13 сентября и планирует завершить очередной скандальный марафон в Лондоне, побывав в Ньюкасле, Линкольне, Лидсе, Шеффилде, Ноттингеме, Оксфорде и Кембридже. Президент США Дональд Трамп прибыл в Великобританию с официальным визитом 16 сентября.