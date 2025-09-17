Прах на Луне и в типографской краске: необычные посмертные истории

После смерти тела известных людей иногда становятся частью еще более удивительных историй.

Один из таких случаев – история Юджина Шумейкера. Американский геолог, один из основателей астрогеологии, всю жизнь мечтал попасть на Луну, но из-за проблем со здоровьем не смог стать астронавтом. В 1997 году, после его гибели в автокатастрофе, Nasa решило исполнить его мечту – капсулу с его прахом отправили на борту космического зонда, который позже разбился о поверхность Луны. Место падения впоследствии назвали кратером Шумейкера.

Пять необычных фактов о нашем теле, которые вас удивят

Другой пример – Марк Грюнвальд, легендарный редактор Marvel, приложивший руку к созданию комиксов о «Капитане Америка» и «Железном человеке». Еще при жизни он заявил, что хочет навсегда остаться частью любимого дела. После его смерти в 1996 году прах Грюнвальда смешали с типографской краской и использовали для печати выпусков Marvel.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @dana.biknazarova.