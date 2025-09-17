Курьер освободил женщину из промышленного холодильника и спас ей жизнь

В Китае курьер спас женщину, запертую в промышленном холодильнике. Об этом сообщает South China Morning Post.

Женщина по фамилии Чэнь перемещала коробки с товаром и случайно захлопнула дверь морозильной камеры изнутри. Внутренний замок оказался сломан, мобильного телефона у нее при себе не было. Как только она поняла, что оказалась в ловушке, то начала кричать, но ее никто не услышал. Поскольку температура внутри составляла примерно минус 20 градусов по Цельсию, вскоре Чэнь, одетая в летнюю одежду, начала замерзать.

Спустя двадцать минут ее вынужденного заключения прибыл курьер службы доставки еды Лю Сюй. Он услышал глухие крики, доносящиеся из морозильной камеры, и освободил Чэнь.

Чэнь выразила сердечную благодарность Лю Сюю, вручила ему цветы, еду и денежный подарок. Она также предложила ему долю в своей компании.

«Я бы точно замерзла насмерть, если бы меня никто не услышал», — призналась женщина.

Ранее курьер из китайской провинции Сычуань спас женщину, которая провела 30 часов в запертой спальне без еды и воды. Мужчина отвозил заказ, когда заметил на обочине рядом с многоэтажным домом белую подушку с надписью «110 625», сделанной кровью.