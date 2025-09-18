Езда по городу верхом на страусе прославила фермера

В китайской провинции Юньнань мужчина передвигается по улицам верхом на страусе. Об этом пишет Sin Chew Daily.

Способ передвижения прославил 32-летнего А Хуа. Тот рассказал, что у него есть страусиная ферма и он уже 10 лет катается на этих птицах. Мужчина объяснил, что выезжает в город только на тех страусах, которых до этого тренировал. Так, он учит птиц выполнять его команды по свистку.

По словам А Хуа, страус с наездником способен бегать один-два часа без отдыха и разгоняться до 100 километров в час. Мужчина отметил, что его нынешний «скакун» умеет присаживаться так, чтобы всадник запрыгнул ему на спину, а затем встает вместе с ним.

А Хуа признался, что езда на страусе не соответствует правилам дорожного движения, но подчеркивает, что всегда следит за безопасностью.

Ранее сообщалось, что в Бразилии девятилетний мальчик стал каждый день приезжать в школу верхом на свинье. Он сам выдрессировал животное.