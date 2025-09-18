Женщина сцепилась с аллигатором ради щенка

В штате Флорида, США, женщина по имени Дэни Райт спасла щенка из пасти полутораметрового аллигатора. Об этом сообщает New York Post.

Райт рассказала, что выгуливала четырехмесячного щенка по кличке Дакс неподалеку от водоема, когда оттуда выполз хищник. Он набросился на Дакса, схватил его за ошейник и потащил в воду.

Райт не собиралась отдавать питомца на съедение аллигатору и стала активно сопротивляться. По словам женщины, она била хищника голыми руками и в конце концов ударила его в глаз. От боли аллигатор разжал зубы и отпустил щенка, но, прежде чем скрыться в воде, успел укусить Райт.

Дакс не пострадал, а Райт пришлось обратиться в больницу. Ей обработали раны на руке и отправили домой.

Ранее сообщалось, что в США мужчина рискнул жизнью, чтобы спасти питомца от аллигатора. Он отбил пса у хищника садовыми граблями.