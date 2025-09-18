90-летнему аристократу понадобилась защита от 30-летней женщины

90-летнему британскому виконту Генри Николасу Гейджу понадобилась судебная защита от сталкерши. Об этом стало известно Daily Mail.

© Lenta.ru

Сейчас Гейдж счастливо женат на Александре Мюррей Темплтон, которая младше его на 35 лет, и воспитывает с ней сына-подростка. Когда жена аристократа была беременна, его преследовала 30-летняя сталкерша по имени Даниэль Миллис.

Супругам пришлось обратиться в суд, чтобы спастись от женщины, которая была одержима Гейджем. Теперь Миллис запрещено контактировать с виконтом, его семьей, друзьями и работниками его поместья как в личной жизни, так и в переписке.

Гейдж не распространяется о том, что именно делала Миллис. Его друг кратко описал период активного сталкинга Миллис как «очень трудное время». Он отметил, что надеется на силу закона и приобретенную виконтом судебную защиту.

Ранее сообщалось, что австралийская порномодель Энни Найт рассказала об онлайн-сталкере, который следит за ней уже три года. По словам Найт, он уверен, что состоит с моделью в романтических отношениях.