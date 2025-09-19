Настоятеля храма поймали в келье с любовницей

В Таиланде жители деревни в провинции Каласин поймали настоятеля местного буддийского храма в келье с любовницей. Об этом сообщает The Thaiger.

© Lenta.ru

Около 11 часов вечера 16 сентября селяне подняли тревогу и начали собираться около храма. Поводом для возмущения стало заявление одного из прихожан, который увидел, как в келью настоятеля святилища вошла женщина. После этого высокопоставленный монах запер дверь.

К храму пришло несколько десятков жителей, требовавших проверить комнату настоятеля. Люди били в барабан, вели прямые трансляции протестов в социальных сетях и призывали вмешаться полицию. Представители власти вошли в покои монаха и обнаружили его в компании 40-летней местной жительницы. Прихожане заявили, что женщина является любовницей настоятеля, и потребовали, чтобы он немедленно отрекся от сана.

Монах заявил, что они с гостьей не делали ничего предосудительного. По его словам, женщина просто принесла ему грибы. Однако люди не поверили в это, так как в деревни уже более трех лет ходили слухи, что настоятель состоит в сексуальных отношениях с несколькими женщинами.

Этот инцидент получил широкий резонанс на фоне крупного секс-скандала с участием высшего буддийского духовенства Таиланда. В июле выяснилось, что 35-летняя Вилаван Эмсават состояла в сексуальной связи с 12 высокопоставленными буддийскими монахами и выманила у них сотни миллионов батов за три года.

В полиции заявили, что расследуют возможную незаконную связь настоятеля храма из Каласин, однако решение о дисциплинарных мерах в его отношении должно принимать духовенство.

В июле настоятеля легендарного китайского храма Шаолинь Ши Юн Синя обвинили в воровстве и сексуальных связах с несколькими женщинами. Монаха отстранили от руководства монастырем и арестовали.