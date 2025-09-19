57-летний порноактер решил за сутки переспать с тысячей женщин

Модель OnlyFans Ричи Махер решил переспать с тысячей женщин за сутки и открыл набор участниц. Об этом пишет Waterford Whispers News.

© Lenta.ru

По словам ирландского порноактера, на это его вдохновила порномодель Бонни Блю. Она прославилась заявлениями о том, что переспала с 1057 мужчинами за 12 часов. Махер объяснил, что устраивает 24-часовой секс-марафон не ради удовлетворения извращенных фантазий, а ради нового мирового рекорда.

Чтобы принять участие в марафоне, женщине должно быть не меньше 18 и не больше 30 лет. 57-летний мужчина объяснил, что ему не важна внешность будущих партнерш. Главное, по словам Махера, чтобы женщине было комфортно с ним спать, учитывая, что размер его пениса достигает почти 23 сантиметра. Еще одно условие порномодели — никаких трансгендеров.

Как рассказывает Махер, он уже забронировал зал в родном городе Уотерфорд. Марафон начнется в 10 утра с чая и бутербродов для всех желающих. Все 24 часа участниц будет развлекать музыкант Томми Мерфи.

Помощница местного священника Пегги Риордан будет подсчитывать все половые акты. Махер объяснил, что это необходимо для чистоты эксперимента. Ее подсчеты помогут зафиксировать рекорд.

Ранее сообщалось, что порнозвезда Бонни Блю объявила о гастролях по британской глубинке. Во время поездки она собирается заниматься сексом с первокурсниками в университетах.