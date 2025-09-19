Мужчина доверился GPS-навигатору и оказался один в джунглях

В Таиланде спасатели нашли в джунглях мужчину, который доверился GPS-навигатору и разбил свой мотоцикл. Об этом сообщает The Thaiger.

Инцидент произошел в понедельник, 15 сентября, в провинции Чонбури. Около семи часов вечера спасатели получили информацию, что молодой человек заблудился в глубине джунглей. Представители экстренных служб отправились на поиски и через некоторое время обнаружили покрытого грязью и сильно уставшего мужчину.

Пострадавшим оказался 23-летний врач Пунняват Буддачун. Он рассказал, что ехал к живописному водопаду, чтобы сфотографироваться там. Мужчина, следуя указаниям GPS-навигатора, съехал с шоссе на лесную тропу, которая оказалась очень крутой. С наступлением темноты Буддачун потерял управление и упал с мотоцикла. Добираться обратно ему пришлось пешком.

В итоге Буддачун прошел по лесу около двух километров, прежде чем его встретили спасатели. Позже представители экстренных служб нашли мотоцикл.

После происшествия власти обратились к жителям сельской местности и туристам с просьбой не доверять GPS-навигаторам и самостоятельно проверять безопасность маршрутов. Чиновники заявили, что картографические программы часто не различают настоящие дороги и опасные лесные тропы, не предназначенные для проезда.

В июне 2023 года сообщалось, что в США женщина доверилась указаниям навигатора и утопила свою машину. Американка случайно съехала в океан.