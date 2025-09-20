Жираф научился пользоваться ингалятором от заложенности носа

Сотрудники зоопарка города Банэм, Великобритания, научили самку жирафа пользоваться ингалятором. Об этом пишет People.

© Lenta.ru

16-летний жираф по кличке Махири долгое время страдает от заложенности носа. Сначала ее лечили стероидами. Они помогали Махири, однако, как объяснил представитель зоопарка, долго на них животных держать нельзя. Тогда было решено попробовать перевести жирафа на ингаляции.

Для этого в вольере Махири установили специальную кормушку. Чтобы поесть, жирафу нужно просунуть туда нос. В этот момент и включается ингалятор. Пока животное ест, ему приходится вдыхать распыляемое лекарство.

Потребовалось три года, чтобы Махири привыкла к этой системе. Теперь она уже уверенно пользуется кормушкой, поэтому ветеринары начали сокращать дозу стероидов.

Махири — первый жираф в Великобритании, попробовавший такой тип лечения от заложенности носа.

Ранее сообщалось, что в зоопарке США провели уникальную стоматологическую операцию бурому медведю. Ему установили титановую коронку.