Мужчина решил бороться с неправильной историей преступным методом

В Германии 35-летнего мужчину арестовали за попытку поджога публичной библиотеки. Об этом сообщается на сайте полиции Берлина.

Мужчина зашел в библиотеку при французском культурном центре. По предварительным данным, он облил несколько книг горючим веществом и поджег их. Другие посетители оперативно вмешались в происходящее и смогли потушить пожар. Никто не пострадал.

Преступник не стал скрываться с места происшествия и дождался полицейских. Им он заявил, что пытался уничтожить те книги, в которых были неверно изложены события прошлого. Таким образом он решил бороться с искажением истории. О каких фактах идет речь — не уточняется.

