В США нашли загадочную капсулу времени с предупреждением человечеству

В Нью-Йорке нашли капсулу времени, в которой потомков предупредили о возможной гибели мира по одной причине. Ее обнаружили еще в 1950-х годах во время строительных работ, сообщает портал sciencexxi.com.

Находка привлекла внимание ученых из-за странного материала и конструкции — редкие металлы, которые массово не использовались во времена создания капсулы, и овальная форма. Внутри капсулы оказалась вставка из синтетического стекла и текст, состоящий из непонятных символов. Некоторые из них напоминают буквы из латинского алфавита, остальную часть послания не удалось расшифровать вовсе.

Долгие попытки дешифровки в итоге дали результаты. Выяснилось, что письмо датировано 2317 годом. В нем содержится предупреждение, что развитие биомашин и искусственного интеллекта приведет к катастрофе, поскольку они могут выйти из-под контроля и стать угрозой для человечества. В тексте указано, что капсула дает шанс предотвратить конец света.

Ряд исследователей выдвинули теорию, что капсула может быть результатом вмешательства путешественников во времени, либо утечки технологий из будущего. Другие полагают, что она является только символическим напоминанием о важности пересмотра технологического прогресса. И все же происхождение и назначение капсулы остаются загадкой, поэтому она продолжает привлекать внимание научного мира и общественности.