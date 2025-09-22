Анестезиолог бросил пациента ради секса и избежал наказания

В Великобритании врач, бросивший пациента посреди операции ради секса с медсестрой в туалете, избежал наказания. Об этом сообщает BBC News.

Медицинский трибунал пришел к выводу, что вероятность повторения подобного проступка со стороны анстезиолога Сухейла Анжума крайне низка. 44-летний медик избежал серьезных последствий, так как трибунал счел, что публичное установление факта серьезного проступка является достаточной мерой.

Инцидент произошел 16 сентября 2023 года в больнице Теймсайд в Манчестере. Медтрибунал установил, что Анжум покинул операционную на восемь минут, пока пациент был под общим наркозом, чтобы заняться сексом с медсестрой.

Коллега застала врача и медсестру в компрометирующей позе. На слушаниях Анжум назвал произошедшее единичной ошибкой.

«Это было довольно позорно, мягко говоря, — заявил он. — Винить могу только себя. Я подвел всех: не только своего пациента и себя, но и подорвал доверие коллег к себе».

Трибунал признал, что действия врача, не причинившие вреда пациенту, тем не менее представляли серьезное нарушение должностных обязанностей. Анжум выразил желание вернуться к медицинской практике в Великобритании и перевезти туда семью, которая после происшествия уехала в его родной Пакистан. Решение об этом и о британском резидентстве Анжума будет принято в ходе следующего заседания.

