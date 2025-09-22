В России снова заметили «зомби-косулю»

В Варгашинском округе Курганской области местные жители засняли на видео «зомби-косулю». Ролик опубликован в паблике «Типичный Курган» в соцсети «ВКонтакте».

Двое очевидцев ехали на автомобиле, когда заметили на дороге дезориентированную косулю. Изо рта у животного текла слюна, а челюсть была повреждена. Косуля не реагировала на появление людей и не пугалась громких звуков.

«Зомбик такой», — сказал мужчина за кадром.

Это не первый подобный случай в Курганской области. В 2022 году ветеринары нашли в Далматовском и Шадринском районах Курганской области около 30 обезумевших косуль, зараженных неизвестной болезнью. У больных косуль шла кровь и гной из глаз, а изо рта текли слюна и пена. Зараженные животные бегали по кругу и бились в конвульсиях. «Зомби-косули» появлялись в регионе и в последующие годы.

Врачи выдвинули теорию, что странное поведение животных связано с отравлением сельскохозяйственными ядохимикатами. В 2024 году, по информации журнала «Вокруг света», анализы, взятые у косуль, показали наличие диквата дибромида (действующее вещество пестицидов) и дельтаметрина (инсектицид и нервно-паралитический яд, запрещенный во многих странах).

Ранее сообщалось, что американские медики впервые идентифицировали двух человек, которые, как предполагается, стали жертвами заболевания, превращающего оленей в подобие зомби. Его вызывают прионы — аномальные белки, поражающие головной мозг и нервную систему.