Человечеству предрекли конец света 23 сентября. Что пророчат те, кто это обещает?

Скоро конец света. Во всяком случае, так считает южноафриканский проповедник Джошуа Мхлакела. Его пророчества пользуются огромной популярностью в соцсетях, где видео его выступлений набирают миллионы просмотров. Чтобы проверить, прав проповедник или нет, не придется долго ждать. Согласно его предсказаниям, второе пришествие случится 23 сентября 2025 года.

Что предсказал южноафриканский проповедник?

Мхлакела утверждает, что недавно у него было пророческое видение. «Я видел Иисуса сидящим на престоле и ясно слышал, как он сказал: "Я приду скоро", — поведал проповедник. — Он сказал мне "23 и 24 сентября 2025 года я вернусь на землю"».

Священник посоветовал пастве готовиться к апокалипсису. Он отметил, что дата совпадает с иудейским праздником Рош ха-Шана, называемым Праздником труб. Этот праздник отмечают в первый день еврейского Нового года, когда трубят в шофар — особый музыкальный инструмент из рога.

Некоторые последователи Мхлакелы начали продавать свое имущество, готовясь к моменту, когда восстанут мертвые, а верующие вознесутся на небеса. Скептиков, впрочем, куда больше. В конце концов, это далеко не первое подобное пророчество. До сих пор не сбылось ни одно.

В 1990 году Советский Союз не развязал ядерную войну

В 1987 году американская религиозная деятельница Элизабет Клэр Профет предрекла, что грядет апокалипсис. Эффектное высказывание для человека с такой фамилией — в английском языке «профет» означает «пророк». Это, к слову, не псевдоним: предки ее мужа носили фамилию Профет не одно поколение.

Пророчица утверждала, что 15 марта 1990 года СССР без предупреждения нанесет ядерный удар по США. В результате разразится война, которая уничтожит человечество. Профет намеревалась ее пережить в бункере, который она и ее многочисленные последователи строили возле национального парка Йеллоустоун.

В назначенный час сотни человек укрылись в бомбоубежищах в окружении консервов, золотых монет и штурмовых винтовок. Эти запасы они копили два года

Спустя три дня верующие осторожно выглянули на поверхность. Мир оказался на месте. Не было ни бомб, ни разрушений. 15 марта 1990 года Советский Союз вместо ядерной войны устроил выборы президента. Победил Михаил Горбачев.

На пике популярности у Элизабет Клэр Профет было по меньшей мере 50 тысяч последователей. Их очень разочаровало, что конец света так и не наступил, никто не посягает на их консервы и нужно снова идти на работу.

В 1992 году верующие снова не вознеслись на небеса

В 1992 году последователи корейской секты «Миссия дами» уверовали, что конец света наступит в полночь 28 октября. Почти 20 тысяч человек со всей страны продавали имущество, бросали работу и семьи. Женщины прерывали беременность, потому что не хотели, чтобы их дети стали свидетелями апокалипсиса.

В предсказанный день около тысячи адептов собрались в своей сеульской церкви. Пока они ждали вознесения, пели псалмы и молились, на улице дежурили полторы тысячи спецназовцев, 200 полицейских в штатском и по меньшей мере сотня журналистов. Власти опасались, что сектанты попытаются покончить с жизнью.

Подобные собрания проходили и в других городах: в Вонджу 54 сектанта сожгли мебель, а в Пусане 20 адептов завещали 22 тысячи долларов тем, кто останется на Земле

Наступила полночь. Через десять минут после назначенного времени из окна третьего этажа высунулся подросток и крикнул толпе: «Ничего не происходит!» Чуть позже две девушки-сектантки рассказали журналистам, что никогда и не верили в пророчество, но их родители, оставшиеся внутри церкви, плачут от отчаяния.

Несостоявшееся вознесение вызвало смятение и в филиалах секты за рубежом. Когда журналисты позвонили по телефону «Миссии дами» в Лос-Анджелесе, трубку сняла плачущая женщина. «Вознесение окончено», — сообщила она и повесила трубку.

В 1999 году с неба не пришел великий король ужаса

В июле 1999 года Японию охватила апокалиптическая лихорадка. Не очень понятно, почему именно Японию, поскольку поводом для нее было очередное предсказание Нострадамуса — французского астролога, жившего в XVI веке. Оно звучало так:

В 1999 году, через семь месяцев, с неба придет великий король ужаса, чтобы воскресить великого короля Ангулемского. До и после Марс будет царствовать счастливо

О Японии в пророчестве не было ни слова, но люди все равно боялись. Опросы показывали, что от 20 до 40 процентов населения страны всерьез верили, что в июле случится нечто ужасное. Никто не знал, что именно, зато версий было хоть отбавляй. Одни боялись цунами, другие — извержения Фудзи. Если бы вулкан, спавший с 1708 года, пробудился, Токио определенно было бы несдобровать. Третьи думали, что Северная Корея готовит ядерный удар.

Японцы ждали апокалипсиса очень по-японски. По телевизору шло популярное шоу, в котором комики рыли убежище. В магазинах продавался «бюстгальтер Армагеддона» со специальным датчиком, предупреждающим о падении предметов с неба (увы, ни фото, ни подробностей, кажется, не осталось). Предприимчивые авторы издали более 30 книг о конце света и успешно продали 10 миллионов экземпляров.

Этим все и ограничилось. Ради короля ужаса никто даже выходной не взял. Когда с неба никто так и не пришел, японцы вздохнули с облегчением — только и всего.

В 2025 году Японию не смыло мегацунами из пророческой манги

Другое пророчество, касающееся Японии, не сбылось в этом июле. Катастрофа предсказывалась в манге Рё Тацуки «Будущее, которое я видела», впервые изданной в 1999 году и якобы основанной на снах художницы.

Тацуки прослыла японской Вангой, после того как на обложке ее старой манги обнаружили фразу «ужасный катаклизм в марте 2011 года». И действительно, в марте 2011 году на Японию обрушились разрушительное землетрясение и цунами, которые унесли жизни десятков тысяч людей.

Поклонники также считают, что Тацуки предвидела судьбу принцессы Дианы и Фредди Меркьюри и предсказала пандемию COVID-19

В 2025 году мангу переиздали — и это дало повод для новой волны истерии. По сюжету, трещина на дне океана между Японией и Филиппинами вызовет волны, которые буду в три раза выше цунами 2011 года. Фанаты Тацуки вычислили, что это случится 5 июля 2025 года.

Рё Тацуки пыталась успокоить читателей. В своем заявлении она подчеркнула, что не является пророком, и призвала не поддаваться влиянию ее снов, а доверять мнению экспертов и действовать благоразумно. Но никто ее не слушал. Суеверные туристы, особенно из Азии, успели отменить поездки в Японию. В итоге несуществующее цунами нанесло вполне реальный ущерб, оцениваемый в сотни миллиардов рублей.