Чем на весь мир прославился поселок Калачи

В 2013 году российский поселок Калачи стал известен на весь мир из-за эпидемии «сонной болезни». Люди засыпали на работе, на прогулке, на рыбалке. Первое время врачи разводили руками, хотя состояние на самом деле страшное. Некоторые из больных могли в течение 6 дней непрерывно спать, не реагируя на шум и другие раздражители. Калачи — это рабочий поселок с население в несколько тысяч. В первое время власти отмахивались от проблемы, но когда о не заговорили СМИ, нашли виновника. Им стал угарный газ, который выделялся из старых затопленных шахт. Еще одним вариантом назвали загрязненную воду, используемую в поселке, уточняет канал «Путешествуя на диване».

