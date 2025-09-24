Пожилая женщина потребовала от незнакомца жениться на ней

В Таиланде одержимая незнакомцем из сети 60-летняя женщина приехала к нему домой с чемоданом и потребовала жениться на ней. Об этом пишет The Thaiger.

Инцидент произошел в городе Удонтхани 22 сентября. 44-летний Тан вызвал полицию, после того как к нему стала приставать незнакомая пожилая женщина около дома. Выяснилось, что тайка долгое время была его поклонницей и считала «самым красивым мужчиной в мире», а также домогалась в сети и по телефону.

В итоге она узнала, где живет Тан, и приехала к нему с вещами, намереваясь поселиться в его доме. Мужчина признался, что перед вызовом полиции повздорил с поклонницей и даже толкнул ее, но она не отставала.

Полицейским женщина сказала, что много раз пыталась звонить Тану, но он не брал трубку. Мужчина заявил, что никогда близко не общался с поклонницей и не давал ей поводов считать, что хочет отношений. В итоге сотрудники полиции убедили тайку вернуться к себе домой. Перед отъездом она в очередной раз восхитилась Таном.

«Я никогда в жизни не видела такого красавца. Он просто потрясающий. За всю жизнь не видела такого. Я хочу посмотреть на него еще раз, иначе не усну», — заявила она.

Позже Тан рассказал журналистам, что женщина не в первый раз домогалась его. В молодости мужчина был популярным блогером, однако бросил это занятие 10 лет назад и стал предпринимателем. Однако назойливая фанатка продолжала писать ему бессвязные сообщения и пыталась звонить. Более того, ранее она уже приезжала к нему с вещами и просила взять ее в жены.

Ранее сообщалось, что 90-летнему британскому виконту Генри Николасу Гейджу понадобилась судебная защита от сталкерши. Женщина несколько лет была одержима аристократом и портила ему жизнь.