Женщина узнала о беременности, только увидев голову младенца между ног

Жительница округа Честерфилд, США, Бекка Джонсон узнала о беременности третьим ребенком, когда уже почти родила его. Об этом сообщает WWBT.

Джонсон рассказала, что все девять месяцев даже не подозревала о беременности. Впервые что-то странное она почувствовала только 9 сентября. В тот день она проснулась с такой сильной болью внизу живота, что обратилась за помощью в больницу.

Выслушав жалобы женщины, врачи предположили, что у нее проблемы с почками или в яичниках образовались кисты. Во время разговора с медиками Джонсон сильно захотела в туалет. Женщине казалось, что у нее запор, пока она не увидела голову младенца между ног. Через пару минут она уже держала в руках новорожденную дочь. Оказалось, что с утра она страдала от боли из-за схваток.

Американка считает рождение третьего ребенка чудом. Она рассказала, что в первые годы замужества им с мужем приходилось лечиться от бесплодия. В 2016 году она все же родила ребенка, но все врачи называли это необыкновенным везением. Тогда они говорили, что вряд ли ей удастся забеременеть снова, однако в 2024 году у нее появилась на свет вторая дочь.

Ранее сообщалось, что женщина, которая не знала о беременности, родила ребенка на фестивале Burning Man в США. Это произошло в туалете трейлера.