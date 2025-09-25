«Неделя толстого медведя»: медведица-блондинка сразится с Толстяком

В Национальном парке и заповеднике Катмаи на Аляске, США, началась «Неделя толстого медведя» (Fat Bear Week), в рамках которой выбирают наиболее впечатляюще зажиревшего к зиме хищника. Об этом пишет CBS News.

Специалисты заповедника ежегодно выбирают 10-12 бурых медведей и представляют на конкурс две фотографии, одна из которых сделана в середине июля, а вторая — в начале сентября. Желающие должны выбрать, какой медведь больше всего преуспел в зажировке.

22 сентября парк назвал 12 хищников, которые будут в этом сезоне бороться за звание самого жирного медведя. Голосование за самых толстых медведей продлится до 30 сентября на сайте Explore.org, где можно наблюдать за животными в прямом эфире. Среди самых толстых медведей 2025 года — медведица-блондинка по кличке Грейзер (Пасунья), победительница 2024 года, и ее детеныш Джуниор. Также за победу поборется рекордсмен Чанк (Толстяк), который хорошо набрал вес благодаря отличным навыкам рыбалки, несмотря на то, что у него была сломана челюсть.

По словам рейнджера Сары Брюс, медведи могут набирать до 315 килограммов за лето. К зимней спячке некоторые хищники толстеют до 635 килограммов.

Победитель конкурса не получает материальных призов — как отмечают организаторы, его награда — это «выживание в зимний сезон». Мероприятие проводится с 2014 года, позволяя людям со всего мира наблюдать за жизнью бурых медведей в труднодоступном заповеднике Аляски.

В 2024 году Грейзер в финале с отрывом в 40 тысяч голосов обошла своего главного конкурента Чанка, тем самым отомстив ему. Прошлым летом Грейзер потеряла детеныша из-за этого медведя.