Лишенная титула королева красоты объяснила, зачем снималась в порно

Лишенная титула из-за съемок в порно королева красоты из Таиланда объяснила появление своих откровенных видео на платформе для взрослых. Об этом сообщает The Thaiger.

27-летняя Суфани Нойнонтонг стала победительницей конкурса «Мисс Гранд Прачуапкхирикхан» в субботу, 20 сентября. Однако уже на следующий день разразился скандал, и девушку лишили титула. В социальных сетях стали распространяться видео с аккаунта Нойнонтонг на платформе для взрослых OnlyFans. Выяснилось, что новоявленная королева красоты в прошлом занималась продажей откровенного контента.

23 сентября Нойнонтонг появилась в эфире телеканала Channel 3 и рассказала, что раньше работала барменом и продавцом соков, чтобы содержать семью. Ради этого ей пришлось бросить учебу в университете. Позже заведение, где работала Нойнонтонг, закрыли. При этом ее мать была больна раком и не вставала с постели. Девушка утверждает, что ей пришлось снимать откровенный контент, чтобы быстро заработать деньги.

После того как матери тайки не стало, она решила посвятить себя карьере в модельном бизнесе, так как считала это шансом начать новую жизнь. Ролики с аккаунта Нойнонтонг на OnlyFans стали распространяться сразу же после ее победы в конкурсе. В частности, в сеть выложили видео, в которых будущая королева красоты позирует обнаженной и использует секс-игрушки. Нойнонтонг заявила, что выложенные видео было снято в 2024 году.

После выступления королевы красоты на телевидении, президент «Мисс Гранд Таиланд» Нават Итсарагрисил заявил, что рассмотрит возможность возвращения ей титула. В данный момент руководители конкурса ведут переговоры по этому поводу.

В апреле 2024 года сообщалось, что в Малайзии победительницу конкурса красоты лишили титула из-за фривольных танцев. В сеть попало видео, на котором королева красоты пляшет с полуголыми танцорами во время отдыха в Таиланде.