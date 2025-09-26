Полицейский тайно снимал женщин в туалете

В Японии был задержан сотрудник полиции префектуры Сидзуока, обвиняемый в установке скрытой камеры в женской уборной служебного помещения. Соответствующая информация опубликована изданием Japan Today.

© Московский Комсомолец

Под стражу взят 45-летний Тэцудзо Судзуки из города Какэгава. Поводом для расследования послужило обнаружение сотрудницей полицейского участка миниатюрного записывающего устройства на втором этаже здания.

Следствие установило, что камера была размещена Судзуки в конце апреля. По данным обвинения, с момента установки до начала июня, когда устройство обнаружили, он неоднократно производил незаконную съемку женщин.

Предполагается, что жертвами его действий стали три коллеги и несколько посетительниц учреждения. Задержанный полицейский не признает предъявленные ему обвинения.