Голый турист прошелся по улицам тайского курорта

Голый турист прошел по улицам тайского острова Пхукет и, набросившись на полицейского, попытался угнать его мотоцикл. Об этом сообщает Daily Mail.

Предполагается, что нарушитель порядка был австралийцем. Он разгуливал по курорту полностью обнаженным, подходил вплотную к людям и кричал на них. Затем турист решил сесть на мотоцикл полицейского и даже попытался душить правоохранителя.

Местные жители были разгневаны случившимся и заявили, что из-за отсутствия визовых ограничений в Таиланд съезжается множество «некачественных туристов». «

Они даже не тратят деньги. Просто покупают бутылку пива и гуляют», — заметил один из тайцев в сети.

В результате австралийца задержали, но не стали штрафовать, а отправили в больницу на лечение.

Ранее две туристки пошли в поход в Европе и наткнулись на голого мужчину, который согласился попозировать им для фото. «Он выбежал из кустов, встал перед нами и спросил, одни ли мы», — рассказала одна из них.