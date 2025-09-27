Звезда реалити-шоу смогла прокормить себя с помощью половых органов

В Южной Африке звезда реалити-шоу «Голые и испуганные: Племя» Марина Фукусима наловила рыбу вагиной и поужинала уловом вместе с командой проекта. Об этом сообщает Metropolis.

Бразильянка во время съемок одного из выпусков реалити-шоу при купании голышом поняла, что рыб привлекает ее вагина, и начала использовать этот трюк для рыбалки.

«Не знаю, почему, но рыбы всегда хотят забраться в мои интимные места», — прокомментировала происходящие она.

Чтобы продемонстрировать свой необычный способ рыбалки, девушка села на берегу реки, широко расставив ноги. Через некоторое время Марине удалось поймать несколько маленьких рыбок. Их она приготовила и съела вместе с другими участниками.