12-летний мальчик угнал машину родителей и устроил гонки с полицией

В США 12-летний мальчик из штата Калифорния угнал внедорожник родителей и отправился в свою бывшую школу со скоростью 110 километров в час. Об этом сообщает New York Post (NYPost).

Инцидент произошел в городе Сакраменто в понедельник, 22 сентября. Автомобиль с подростком за рулем заметили патрульные на территории школы. Они попытались остановить машину, но школьник не подчинился требованиям полиции и начал ускоряться.

В итоге он устроил с патрульными гонки, причем скорость его автомобиля достигала 110 километров в час. В конце концов школьник задел припаркованную на улице машину, а потом врезался в полицейский автомобиль и остановился. В ходе происшествия никто не пострадал. Мальчик заявил, что угнал родительский внедорожник, чтобы попасть в школу, где раньше учился. Зачем ему туда понадобилось, он не уточнил.

Школьнику предъявили обвинения в оставлении места ДТП, нападении на сотрудников полиции, угоне и безрассудном вождении. В Калифорнии совершившие преступления лица подлежат уголовному преследованию с 12 лет, так что юного угонщика будут судить. Родителям придется заплатить за нанесенный сыном материальный ущерб.

Ранее сообщалось, что в американском штате Мичиган задержали 12-летнего угонщика. В ходе расследования выяснилось, что подросток угнал четыре машины и продал одну из них всего за 30 долларов (2,5 тысячи рублей).