Девушка «втиснулась» на парковку и выбралась из машины через багажник

В Подмосковье водитель неправильно припарковалась и застряла в машине, об этом сообщает Telegram-канал Baza.

© Мослента

Россиянка искала место для парковки и решила «втиснуться» между другими автомобилями. В итоге зеркала ее авто оказались в сантиметре от соседних машин, а двери было невозможно открыть.

Девушка по рекомендации из сети пролезла через багажник и сняла процесс на видео.

