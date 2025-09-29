Домохозяйку поставили в тупик фото гениталий мужа ее сестры

Секс-коуч Рич Юзвяк дал совет женщине, которая стала получать фотографии гениталий от мужа своей сестры. Письмо поставленной в тупик читательницы и ответ специалиста опубликовало издание Slate.

По словам женщины, муж сестры, несмотря на ее протесты прислал ей уже более дюжины фотографий своего полового члена и предложений сексуального характера.

«Моя сестра — домохозяйка, воспитывающая троих детей, которым еще нет семи лет. Должна ли я что-то сказать ей и, возможно, быть готовой предоставить кров ей и ее троим детям, если она уйдет? Или мне просто нужно стараться не обращать на него внимания, насколько это возможно?» — задалась вопросом она.

Юзвяк поощрил желание женщины поговорить с сестрой о происходящем.

«Я не могу не задаться вопросом, почему он такой смелый. Он хочет покончить с отношениями? Разрешено ли ему отправлять всем подряд фотографии пениса? У него что, какой-то нервный срыв?» — задался вопросами специалист.

Он также порекомендовал автору письма предупредить мужчину, что, если он не прекратит, обо всем узнает его жена.

