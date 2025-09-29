Вражда домашних питомцев довела семейную пару до развода

Семейная пара из Индии решила развестись, так как их домашние животные не поладили между собой. Необычное дело поступило в суд города Бхопал.

Молодые люди сыграли свадьбу в декабре 2024 года. Изначально они сблизились из-за любви к животным, но это же впоследствии стало причиной непримиримых разногласий.

В общий дом молодожены въехали каждый со своим питомцем. Жена утверждала, что собака мужа постоянно беспокоит ее кошку, лает на нее и даже пытается напасть. В результате кошка живет в постоянном стрессе, а сама женщина беспокоится за безопасность любимицы.

Муж, в свою очередь, заявил, что жена сначала обещала не привозить с собой домашних животных. Тем не менее, она взяла кошку из дома родителей. По его версии, это кошка несколько раз проявляла агрессию к собаке и постоянно слонялась возле домашнего аквариума.

Супругов несколько раз отправляли на консультации, но оба отказались расставаться со своими животными. Представители суда отметили, что этот случай иллюстрирует «глубокую проблему растущей эмоциональной зависимости от животных на фоне растущей социальной изоляции, сообщает India Today.

