Свекровь прокляла порнозвезду Бонни Блю из-за денег

Свекровь порнозвезды Бонни Блю, прославившейся после секс-марафона с тысячей мужчин, не желает иметь с ней ничего общего. Об этом пишет издание Daily Mail.

Джилл Дэвидсон — мать регбиста Олли Дэвидсона, который много лет был женат на Бонни Блю. Она пожаловалась, что та отказывается делиться с мужем деньгами. Состояние порнозвезды, по некоторым оценкам, составляет 34 миллиона фунтов стерлингов (3,8 миллиарда рублей).

«Ему сказали, что у него нет никаких оснований претендовать на ее деньги, потому она все делает сама, и это ее тело», — Джилл Дэвидсон, свекровь Бонни Блю.

Дэвидсон считает, что Бонни Блю манипулировала ее сыном и пыталась контролировать его.

«Мы были бы рады от нее избавиться», — призналась она в интервью.

В документальном фильме «Тысяча мужчин и я: история Бонни Блю» Олли Дэвидсон хвалит порнокарьеру Бонни Блю. Сама порнозвезда неоднократно говорила, что у нее прекрасные отношения с мужем. Они расстались еще в 2023 году и собираются развестись.

Ранее сообщалось, что до начала съемок в порно Бонни Блю занималась сексом лишь с пятью мужчинами, считая мужа.