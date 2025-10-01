Мать торговала телом 12-летней дочери

В Таиланде полиция расследует преступление против половой неприкосновенности ребенка. 31-летнюю мать обвиняют в торговле телом 12-летней дочери с психическим заболеванием. Об этом сообщает издание Honekrasae.

Согласно материалам дела, женщина забрала дочь из интерната и продавала ее мужчинам от 60 до 75 лет в сексуальное рабство. Полиция арестовала мать подростка на основании собранных улик. Женщине предъявили обвинение в торговле людьми и сексуальной эксплуатации несовершеннолетней.

На допросе женщина призналась в проституции, но отрицала, что торговала дочерью. Также в рамках расследования полиция задержала нескольких пожилых мужчин, которые воспользовались «услугами» матери и дочери. По предварительной информации, за разные «опции» клиенты платили женщине от 50 до 500 батт (около 130-1300 рублей).

