Мужчина сравнил найденный человеческий череп с дыней

В городе Сан-Антонио, США, сотрудник сантехнического предприятия нашел человеческие останки. Об этом сообщает KSAT.

Уолтер Стивенс рассказал, что сделал жуткую находку, когда косил траву недалеко от работы. Он сравнил обнаруженный череп с сушеной дыней.

«Я поднял его, и нижняя челюсть упала на землю, — вспомнил мужчина. — Я перевернул его, увидел зубы и подумал: "Боже мой"».

Он тут же сообщил обо всем начальнику, тот связался с полицией. Прибывшие правоохранители нашли другие кости за предприятием у ручья. Предполагается, что череп ко входу принес либо человек, либо какое-то животное. Пока полицейские склоняются ко второму варианту: череп лежал рядом с мисками для собак.

Судмедэкспертиза установила, что останки принадлежат 30-летнему Остину Томасу Уиросдику. Что с ним произошло — пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что в США женщина из штата Теннесси нашла скелет без черепа в лесу за рестораном. Прибывшие на место сотрудники полиции обыскали окрестности и в 30 метрах от останков нашли череп.