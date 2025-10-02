Мужчина пожаловался на питание и съел 50 столовых приборов

В индийском штате Уттар-Прадеш хирурги извлекли из мужчины 29 стальных ложек, 19 зубных щеток и две ручки. Об этом сообщает издание NDTV.

Пострадавший — 35-летний Сачин, житель города Хапур. Он попал в реабилитационный центр по настоянию семьи и остался недоволен. По его словам, пациентов кормили слишком скудно, а посылки от родственников часто не доходили.

После жалоб на питание мужчина стал красть столовые ложки. В ванной он ломал их на части, клал в рот и проглатывал, иногда запивая водой. Спустя несколько дней у него начались боли в животе, его доставили в больницу.

Рентген и компьютерная томография выявили инородные предметы в его желудке. Чтобы их удалить, потребовалась хирургическая операция.

Ранее сообщалось, что врачи удалили из кишок китайца керамическую ложку, которую он проглотил, будучи пьяным. До похода в больницу мужчина полгода думал, что инцидент с ложкой ему приснился.