«Тюбокек» и «лесовьюк»: «Радиостанция Судного дня» загадала миру новую загадку

В эфире радиостанции УВБ-76, более известной как «Радиостанция Судного дня», прозвучали два новых сообщения со словами «тюбокек» и «лесовьюк». Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи», который отслеживает активность станции.

Две новые шифровки прозвучали в эфире так называемой «Радиостанции Судного дня» 2 октября. Первая была передана в 13:15 по московскому времени и содержала слово «тюбокек». Вторая со словом «лесовьюк» прозвучала в 14:30 мск.

Президент России Владимир Путин 2 октября выступит с речью на ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что выступление главы государства ожидается после 16:00 мск.

До этого «Радиостанция Судного дня» передала загадочное сообщение на фоне продолжающегося перевооружения стран Европы, которое обсуждалось на саммите ЕС в Копенгагене 1 октября. В эфире прозвучало одно слово «эсерожбан».

Станция «УВБ-76» работает с 1970-х годов и в обычное время транслирует непрерывный жужжащий сигнал, из-за чего была названа «Жужжалкой». Также ее часто называют «Радиостанцией Судного дня» из-за версии, что она является частью системы, созданной в СССР в разгар холодной войны и якобы используется до сих пор Россией. Периодически «жужжащий» сигнал прерывается, и в эфир выходят голосовые сообщения на русском языке, которые непонятны обывателям.