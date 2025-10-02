Голый мужчина вломился в ресторан ради спиртного и мяса

В Южной Корее голый мужчина вломился в мясной ресторан ночью и похитил еду и спиртное. Об этом сообщает The Chosun Ilbo.

Инцидент произошел 29 сентября в Сеуле. Утром владелец заведения заметил, что одна из камер наблюдения отвернута в сторону. Он проверил записи со всех камер и обнаружил, что ночью некий мужчина вскрыл двери ресторана, забрался внутрь и украл немного мяса и несколько бутылок соджу — алкогольного напитка, который делают из картофеля и риса.

Несмотря на то что на воре была только обувь, он вел себя весьма осмотрительно. В частности, проверил, нет ли кого-нибудь в заведении, а затем повернул камеру наблюдения так, чтобы создать для себя удобную слепую зону. В данный момент неуловимого похитителя спиртного пытается вычислить полиция.

Ранее сообщалось, что в Таиланде пожилой ресторатор украл банкомат после ссоры с женой. Мужчина пошел на преступление из-за постоянных упреков жены по поводу низких доходов.