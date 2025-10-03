Из-за страха лишиться работы родители пытались избавиться от ребенка

В Индии родители попытались заживо похоронить своего трехдневного младенца, но его удалось спасти местным жителям. О случившемся пишет The Times of India.

Как отмечается в статье, отец ребенка работал учителем в государственной школе. По закону ему запрещено иметь больше двух детей. Рождение четвертого ребенка грозило мужчине увольнением. Чтобы скрыть это, он вместе с супругой отвез младенца в лес и оставил под грудой камней.

Однако деревенские жители услышали плач мальчика. Они быстро раскопали камни и спасли ребенка, после чего его доставили в больницу. Полиция задержала 38-летнего отца и его 28-летнюю жену. Times of India уточняет, что им уже удавалось скрыть от властей рождение третьего ребенка.

