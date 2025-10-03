Мужчина избежал наказания за навозную месть недругу

Пользователь Reddit с ником Mountaindew711 рассказал о необычной мести бывшему другу. По его словам, тот сам положил начало противостоянию, чрезмерно остро отреагировав на бытовую ссору.

«В ответ на то, что я просто послал его в переписке, он позвонил в социальную службу и наговорил кучу немыслимых выдумок обо мне в надежде, что у меня отберут детей. В частности, он заявил соцработникам, что я постоянно угрожаю завалить кого-нибудь или покончить с собой», — написал автор.

Убедив сотрудников социальной службы в том, что все это — лишь неудачная шутка, автор придумал план мести. Он воспользовался услугами сервиса, доставляющего фекалии животных.

«Мало того, что там можно выбрать производителя какашек — корову, слона или гориллу, так они еще и прилагают записку: "Если хотите узнать, кто это прислал, загляните внутрь". Получатель роется в фекалиях и находит еще одну записку, которая гласит: "Ха-ха-ха, мы вам не скажем". Я выбрал коровий навоз», — написал автор.

Вскоре после этого с ним связались сотрудники полиции. Судя по всему, жертва розыгрыша догадалась, кто за ним стоит, однако беседа с полицейским стала для автора легкой прогулкой: он знал, что отправка фекалий почтой не противоречит законодательству, а потому просто отказался отвечать на вопросы и избежал наказания за свою шалость.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала о том, как отомстила женщине, затравившей всех владельцев собак в подъезде. По словам девушки, соседка нередко пыталась причинять боль животным, однако найти на нее управу другие жильцы не могли.