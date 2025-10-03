Бывший порноактер рассказал правду о заработках

Пользователь Reddit с ником Substantial-Road883, четыре года проработавший актером в порноиндустрии, рассказал о заработках. По словам мужчины, разница между гонорарами мужчин и женщин оказалась не слишком большой.

«Исходя из своего личного опыта, могу сказать, что диапазон цен — от одной до трех тысяч долларов за фильм. Сама съемка может продолжаться от 30 до 60 минут. Гонорар для девушек составляет около двух тысяч долларов», — написал автор.

Он добавил, что больше всего получали актеры, снимавшиеся в фетишистских роликах. По его словам, это связано с тем, что далеко не каждый актер готов к подобным экспериментам. Отвечая на уточняющий вопрос о том, о каких фетишах идет речь, он ответил, что говорит, например, о «сценах со свечами или играх с мочой».

