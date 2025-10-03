Эротический эксперимент отправил эскортницу на больничную койку

В Санкт-Петербурге эротический эксперимент, вдохновленный артхаусным кино, закончился вызовом скорой помощи и госпитализацией эскортницы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Молодой человек, решивший повторить сцену из фильма Гаспара Ноэ «Любовь», пригласил к себе домой эскорт-работницу. Его план состоял в том, чтобы заняться сексом на стеклянном журнальном столике.

Однако, как пишет канал, дешевая мебель не выдержала накала страсти. Стекло разлетелось на осколки, серьезно порезав и поранив женщину. Ее клиент при этом отделался лишь легким испугом.

Прибывшие на место медики диагностировали у пострадавшей множественные колото-резаные раны и экстренно госпитализировали ее.