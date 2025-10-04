Черный кот стал гадать на картах Таро и удивил свою хозяйку

В Вашингтоне, США, семилетний кот по кличке Коул стал гадалкой. Об этом Jam Press Эмили Кук.

В США черный кот научился гадать на картах Таро
По словам Кук, впервые она заметила пророческий дар питомца несколько лет назад. Тогда она увидела, как черный кот перебирает лапами и кусает ее колоду карт Таро. При этом он не пытался порвать карты, а выбрал несколько из них и отложил в сторону. Это очень удивило Кук, и она стала поощрять Коула гадать с помощью лакомств.

С тех пор в подлокотнике дивана для кота всегда лежит колода карт. Когда Коул запрыгивает на диван, Кук тут же включает видео, чтобы записать его предсказания. Однажды, как вспоминает женщина, он предсказал ее увольнение и предательство близкого человека. Тогда Кук много думала о проблемах на работе, и кот вытащил для нее карту «Башня», которая символизирует кризис.

Задать вопрос Коулу могут любые люди. Женщина собирает все запросы и публикует на них ответы, когда у кота появляется настроение погадать. Она объяснила, что не может заставить Коула делать это по времени, поскольку он кот и руководствуется только собственными желаниями.

