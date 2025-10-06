Слишком красивая девушка пострадала из-за своей внешности

В Китае экзаменаторы усомнились в естественной красоте абитуриентки во время вступительных экзаменов на факультет телеведущих. Об этом сообщает South China Morning Post.

Во время экзамена комиссия пять раз просила Ху Синьи умыться, чтобы проверить, не использует ли она косметику. Девушка даже пострадала из-за своей красоты физически, когда один из экзаменаторов подергал ее за ресницы, чтобы удостовериться, что они настоящие. Ху, ставшая объектом повышенного внимания из-за своей внешности, впоследствии опубликовала детские фотографии, доказывающие ее природную красоту.

Несмотря на пережитый стресс, талантливая абитуриентка и красивая девушка показала блестящие результаты, заняв первое место в Пекинском едином экзамене по искусству вещания с 274 баллами и 17 место в общенациональном рейтинге.

«Я люблю Университет связи, а Университет связи любит меня», — написала она в своем аккаунте в соцсети под постом с фотографией о зачислении.

Несмотря на внезапную славу, Ху заявила, что не планирует карьеру в шоу-бизнесе или съемки в телесериалах.

