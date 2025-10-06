Мужчина вошел не в ту дверь и пожалел

В США житель штата Флорида вломился в чужой дом после ночи в клубе и нарвался на бойца смешанных единоборств. Об этом сообщает People.

31-летнего Остина Карасани арестовали 27 сентября в городе Уилтон-Мэнорс. При этом на полицейской фотографии было видно, что мужчину сильно избили. Выяснилось, что его задержали за проникновение в чужой дом. Однако он успел пожалеть об этом еще до приезда полиции.

В доме находился Хенни Рохас. Сестра попросила его посидеть с сыном, пока она с мужем поехали в Майами. Мужчина рассказал, что племянник был в гостиной, когда в дверь вошел Карасани. Мальчик закричал. Рохас, который тренируется по программе MMA и готовится выступать на профессиональном ринге, вбежал в комнату, увидел незнакомца и набросился на него с кулаками.

В итоге, когда полиция прибыла по вызову, у Карасани было сильно разбито лицо. Во время допроса он заявил, что выпивал в клубе, а потом решил зайти к приятелю, который живет неподалеку, и случайно ошибся домом. Карасани предъявили обвинение в незаконном проникновении в чужое жилище.

