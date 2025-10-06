Гадюка укусила алкоголика и не выжила

В Хорватии гадюка укусила пьяного мужчину, 42-летнего Штефа Радулича, и умерла из-за большого содержания алкоголя в его крови. Об этом сообщило издание News Bar.

По словам мужчины, он был слегка пьян после деловой встречи и пошел прогуляться. В какой-то момент он слишком близко подошел к гадюке. Змея сразу атаковала его.

«Я почувствовал резкую боль и сразу понял, что это была змея. Уже хотел бежать к врачу, но заметил, что с ней что-то не так — глаза наполовину закрыты, шатается, дважды ударилась головой о дерево», — сказал Радулич.

Врачи обнаружили в крови рептилии 5,1 г/кг алкоголя, что является смертельной дозой для змей. При этом яд гадюки не повлиял на здоровье мужчины. Предположительно, спиртное нейтрализовало действие токсина.

