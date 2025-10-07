Охотники вступились за енотов-нацистов

В Германии федерация охотников земли Гессен вступилась за так называемых енотов-нацистов Геринга, которых власти решили массово стерилизовать. Об этом сообщает «Би-би-си».

В районе Касселя обитает около 30 тысяч енотов, из-за чего город называют европейской столицей этих зверьков. Столкновения с людьми там случаются особенно часто, причем некоторые жители серьезно страдают из-за этого. В августе городские власти запустили программу по стерилизации енотов в качестве гуманной альтернативы отстрелу. Животных приманивали вареньем, ловили и отправляли на операцию.

Суть программы заключалась в том, что еноты перестанут размножаться, но при этом будут отпугивать сородичей со своих территорий. За три года власти Касселя надеялись сократить поголовье енотов на 20 процентов. Однако в конце сентября на защиту животных встали охотники. Они заявили, что отстрел енотов законен, и назвали проведение над ними хирургических операций без специального разрешения ветеринарных органов нарушением прав животных.

В итоге программу по стерилизации остановили. Всего за это время успели прооперировать только 10 зверьков. Власти Касселя надеются, что вскоре смогут продолжить стерилизацию.

Считается, что еноты распространились в районе города в 1930-е годы по воле министра авиации и имперского егеря нацистской Германии Германа Геринга. Согласно легенде, ближайший сообщник Гитлера решил внести разнообразие в животный мир страны и распорядился выпустить две пары енотов из Северной Америки в лес недалеко от Касселя.

В Германии в год отстреливают около 200 тысяч енотов, при этом их популяция держится на уровне двух миллионов особей, что объясняется высокой плодовитостью. Одна самка может произвести на свет до семи-восьми детенышей. При этом обитающие рядом с жильем еноты легко находят пищу на многочисленных помойках.

В ноябре 2024 года жители Касселя пожаловались, что еноты захватили город. Пострадали несколько жителей, включая женщину, у которой развился сепсис после нападения зверька.