Неприятный сюрприз поджидал принца Гарри в туалете

Сталкершу, преследующую принца Гарри по всему миру, нашли в туалете гостиницы, куда он направлялся. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Инцидент, о котором ранее сообщалось без подробностей, произошел в начале сентября, когда принц Гарри приехал в Лондон. Одно из благотворительных мероприятий, которое он планировал посетить, проходило в роскошном отеле Royal Lancaster. Сталкерша, неоднократно пытавшаяся встретиться с Гарри, заблаговременно проникла туда и стала поджидать принца.

Неприятного сюрприза удалось избежать в последний момент. Всего за 20 минут до прибытия Гарри сталкершу нашли и выдворили из отеля. По свидетельству очевидцев, ее заметили, когда она пряталась в туалете и бормотала что-то странное.

Через два дня женщина предприняла еще одну попытку встретиться с Гарри. На этот раз один из его помощников перехватил ее возле Исследовательского центра по изучению взрывных травм.

Женщина внесена в список лиц, известных своей навязчивой одержимостью британской королевской семьей. Она следует за принцем, когда тот посещает разные страны. В частности, ее видели в Нигерии, когда в мае 2024 года Гарри приехал туда с трехдневным визитом.

