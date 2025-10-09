В Калининградском зоопарке поймали сбежавшего «хищника»

В Калининградском зоопарке провели учения по поимке сбежавшего тигра
Необычное видео опубликовал Калининградский зоопарк. На кадрах видно, как человек в костюме тигра бегает по территории, после чего его ловят сотрудники учреждения. Выяснилось, что именно так проводят учения по поимке сбежавшего из вольера хищника.
Всего за время таких тренировок обучили полторы сотни сотрудников зоопарка. Несмотря на юмористический характер видео, учения весьма серьезные, поскольку теоретический побег тигра из вольера приравнивается к чрезвычайной ситуации. Персонал должен быть к ней готов.
По словам директора Калининградского зоопарка Светланы Соколовой, каждому участнику тренировки была отведена отдельная роль. Пока одни наблюдали и координировали действия охраны и кассиров, другие общались с прессой и эвакуировали посетителей.
Самая сложная задача - у ветеринаров и водителей. Им предстояло аккуратно подъехать к "зверю", усыпить его при помощи дротика, погрузить в машину и увезти обратно в вольер.
Во время записи видео ни один фейковый тигр не пострадал.